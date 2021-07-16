16. 07. 2021
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Прем’єр-міністр: З 1 жовтня люди старше 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді розповів про кроки Уряду з підвищення пенсійних виплат для українців.

Так, він зазначив, що в березні цього року була проведена індексація для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн людей.

«У квітні цього року була проведена індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, і вони так само отримали свої оновлені виплати. Крім того, підвищуються мінімальні пенсійні виплати разом із підвищенням прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня цього року. Минулого року Уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримають по 500 грн», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також очільник Уряду наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

Прем’єр-міністр нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових.

«Доплати по 2 тисячі гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч людей. І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам – ні», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр відзначив, що Уряд продовжує спільно з профільним комітетом Парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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