27. 07. 2021
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На 45% зросли мінімальні пенсії учасників бойових дій

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В результаті розробленого Мінсоцполітики рішення, ухваленого Урядом, на 45% відсотків (або на 834,3 грн) зросла мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій. Тепер вона становить 210% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%.

Також на 2 000 гривень Уряд підвищив пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року, та встановив з 1 липня мінімальну пенсійну виплату із урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовим законом України (пенсії за вислугу років, пенсії по інвалідності) в розмірі 3 854 гривні.

У результаті цього рішення пенсії зростають для 400 тис. людей. Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень.

Міністерство соціальної політики України

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