Державні інвестиції в програми стимулювання зайнятості допоможуть створити тисячі нових робочих місць

Державна інвестиція в програму стимулювання зайнятості в перший рік може дати близько 2-3 тисяч нових малих підприємців. Про це заявила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Трудові ресурси».

Вона повідомила, що з початку наступного року непрацюючі члени малозабезпечених сімей, які зареєстровані як безробітні, отримають унікальну можливість розпочати нове життя. Держава пропонує їм отримати фінансову допомогу на започаткування власної справи. Допомога є безвідсотковою та поворотною - її необхідно буде повернути через три роки підприємницької діяльності. Але сума, що повертається, буде зменшена на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.

За словами Міністра, запуск такої програми – результат масштабування пілотного проекту, який отримав назву “Рука допомоги”. Він був реалізований у 2016-2019 роках Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку. За підсумками проекту держава замість малозабезпечених безробітних, яким щомісяця виплачувалась соціальна допомога, отримала платників податків, які ще й створювали нові робочі місця.

«ОТГ отримали економічне пожвавлення і, знов-таки, нові робочі місця та більш заможних мешканців. Нарешті, самі учасники проекту взяли свою долю у власні руки і вийшли зі стану бідності. Місячні доходи більшості учасників проекту після року роботи коливались у межах 30-120 тисяч гривень», - сказала Марина Лазебна.

Міністерство соціальної політики України