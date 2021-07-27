Мінсоцполітики та МОП обговорили запровадження загальнообов’язкової системи пенсійних накопичень

Міністр соціальної політики Марина Лазебна та команда Міністерства зустрілась з експертами Міжнародної організації праці. На зустрічі детально обговорили запровадження загальнообов’язкової системи пенсійних накопичень, а також стратегію та дорожню карту дій Уряду щодо реформування пенсійної системи, які дозволять Україні виконати зобов’язання, передбачені Конвенцією МОП 102 про мінімальні норми соціального забезпечення.

«Ми були раді почути, що той комплекс рішень, який ми розробили в напрямі розвитку пенсійної системи, повністю відповідає рекомендаціям експертів МОП. Адже наша ціль – посилити мінімальні рівні соціального захисту людей у літньому віці, а для цього держава має гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років – страхову пенсію, можливо, з нижчим заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від 5 років – допомогу від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму, запровадити універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

Ми побачили повне розуміння та підтримку щодо запропонованих Урядом законопроектів в сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення чіткої дати та однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів щодо запровадження адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії.

Окремо детально обговорили запровадження обов’язкових пенсійних накопичень як необхідного кроку для збалансування різних рівнів пенсійної системи та додаткового до інших державних політик інструменту детінізації ринку праці. Експерти МОП відмітили, що розуміють таку мотивацію Уряду», - коментує Марина Лазебна.

Спеціаліст з питань соціального захисту Департаменту соціального захисту МОП Кроум Марков відзначив, що лише один будь-який рівень пенсійної системи не може бути надійною основною соціального захисту літніх людей. Також, резюмуючи світовий досвід та аналіз більше 600 ініціатив щодо реформування пенсійних систем протягом останніх 10 років, він зазначив, що поширеною помилкою є те, що деякі країни розглядають накопичувальні пенсії суто як фінансову систему. Це в основі не вірно, адже це, в першу чергу, про права людей і тому соціальна складова в цій системі має бути на першому місці.

Він зазначив, що додаткова до солідарної система персоналізованих пенсійних накопичень насправді може гарантувати певні переваги для людей. Для того, щоб цього досягнути, має бути прозорість, підзвітність та добре регулювання цієї системи.

В продовження розмови він надав Мінсоцполітики масштабне дослідження сучасних тенденцій та інструментів збільшення залучення людей до пенсійної системи, зокрема, людей, охоплених нестандартними формами зайнятості.

Спеціалістка з правових стандартів Департаменту застосування міжнародних трудових норм Еммануель Сен-П’єр Гільбо відмітила, що МОП високо оцінює відданість Уряду України послідовній імплементації стандартів 102 Конвенції МОП до законодавства. Це забезпечує людям в Україні необхідні мінімальні гарантії соціального захисту.

Вона зазначила, які питання необхідно врахувати для того, щоб запровадження загальнообов’язкової системи пенсійних накопичень наближувало Україну до виконання 102 Конвенції МОП. Також вона рекомендувала у наступному звіті країни щодо виконання цієї конвенції окрім інформації по солідарній пенсійній системі надати також інформацію щодо ухваленого законодавства та перших результатів впровадження загальнообов’язкової системи пенсійних накопичень.

Сторони домовились продовжити діалог та вже восени обговорити перспективи і динаміку ухвалення урядових законодавчих ініціатив з питань пенсійної реформи.

Міністерство соціальної політики України