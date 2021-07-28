28. 07. 2021
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Мінсоцполітики: «Вікову лінійку» адресних допомог, ініційовану Президентом, пропонується розширити у 2022 році

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до ініційованої Президентом програми адресних допомог для літніх людей.

Вона зазначила, що ця президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці.

Протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

У поточному році до цієї програми долучилися пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату у розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2 500 гривень. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 млн пенсіонерів.

У разі включення до програми пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде підвищено доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам.

В рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує і інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.

Зокрема, у ньому пропонується передбачити:

∙ підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

∙ індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;

∙ перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

∙ перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.

Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроекту № 4668 дадуть можливість вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах.

Міністерство соціальної політики України

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