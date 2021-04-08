Прем’єр-міністр: 145 тисяч дітей з багатодітних родин отримають додаткові виплати від держави

Уряд під час чергового засідання 4 серпня ухвалив рішення про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини.

«За ініціативи Президента України Володимира Зеленського ми спрямовуємо допомогу 145 тисячам дітей по всій країні, які станом на 1 серпня цього року досягли віку 6-18 років. Ці кошти допоможуть багатодітним сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі. Загальний розмір програми складе 290 млн грн, і виплати повинні бути проведені вже цього місяця», — підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також Уряд підтримав рішення про запуск пілотного проекту в громадах щодо соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення. За словами Дениса Шмигаля, ініціатива спрямована на підтримку українських громад, які тепер зможуть покращити якість соціальних послуг, що ними надаються.

«Проект розраховано на два роки, і в 2022 буде виділено 18 млн грн на його реалізацію», — зазначив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України