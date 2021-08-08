Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я, за добу 07 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 487 273 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 106 085 отримали одну дозу, усього 4106083 отримали дві дози, усього 2381190 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1158610 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1381140 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 378624 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 3497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 697027 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 78 965 отримали одну дозу, усього 50993 отримали дві дози, усього 27972 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 17581 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 28804 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2287 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 1500 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 28793

Щеплення проводилось 449 мобільними бригадами з імунізації, 1 273 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 561 летальних випадків – 10 одужало (особи) – 235 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 33089 методом ПЛР — 18276 методом ІФА — 2923 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11890 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2259151 одужало (особи) – 2190921 летальних випадків – 53095 проведено ПЛР-тестувань – 11528091

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2259151 619 53095 10 2190921 235 м. Київ 220156 53 5245 1 211108 90 Вінницька 71737 17 1707 1 69652 19 Волинська 62338 8 1205 0 61066 2 Дніпропетровська 136908 72 4533 4 131533 21 Донецька 92024 23 2406 0 88862 0 Житомирська 88989 18 1810 1 86881 0 Закарпатська 62301 0 1611 0 60543 0 Запорізька 105548 24 2458 0 102526 0 Івано-Франківська 86971 21 2108 0 84693 4 Київська 128437 26 2773 0 124989 22 Кіровоградська 20782 1 860 0 19761 3 Луганська 27372 7 980 0 25955 0 Львівська 138462 11 3701 0 134033 14 Миколаївська 70533 15 1869 0 68426 8 Одеська 142450 50 3022 1 138037 1 Полтавська 78441 12 1874 0 76279 1 Рівненська 79804 4 1208 0 78434 3 Сумська 78671 7 1345 0 76931 7 Тернопільська 70431 38 1205 0 68949 14 Харківська 149917 38 3617 2 145249 17 Херсонська 36838 101 1187 0 34932 7 Хмельницька 89443 27 1895 0 87211 0 Черкаська 82363 6 1324 0 80542 0 Чернівецька 80327 27 1799 0 78251 2 Чернігівська 57908 13 1353 0 56078 0

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.