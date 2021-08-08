Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я, за добу 07 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 487 273 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 106 085
|
отримали одну дозу, усього
|
4106083
|
2381190
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1158610
|
1381140
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
378624
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
3497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
697027
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
78 965
|
отримали одну дозу, усього
|
50993
|
отримали дві дози, усього
|
27972
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
17581
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
28804
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2287
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
1500
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
28793
Щеплення проводилось 449 мобільними бригадами з імунізації, 1 273 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
561
|
|
10
|
|
235
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
33089
|
|
18276
|
|
2923
|
|
11890
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2259151
|
|
2190921
|
|
53095
|
|
11528091
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2259151
|
619
|
53095
|
10
|
2190921
|
235
|
м. Київ
|
220156
|
53
|
5245
|
1
|
211108
|
90
|
Вінницька
|
71737
|
17
|
1707
|
1
|
69652
|
19
|
Волинська
|
62338
|
8
|
1205
|
0
|
61066
|
2
|
Дніпропетровська
|
136908
|
72
|
4533
|
4
|
131533
|
21
|
Донецька
|
92024
|
23
|
2406
|
0
|
88862
|
0
|
Житомирська
|
88989
|
18
|
1810
|
1
|
86881
|
0
|
Закарпатська
|
62301
|
0
|
1611
|
0
|
60543
|
0
|
Запорізька
|
105548
|
24
|
2458
|
0
|
102526
|
0
|
Івано-Франківська
|
86971
|
21
|
2108
|
0
|
84693
|
4
|
Київська
|
128437
|
26
|
2773
|
0
|
124989
|
22
|
Кіровоградська
|
20782
|
1
|
860
|
0
|
19761
|
3
|
Луганська
|
27372
|
7
|
980
|
0
|
25955
|
0
|
Львівська
|
138462
|
11
|
3701
|
0
|
134033
|
14
|
Миколаївська
|
70533
|
15
|
1869
|
0
|
68426
|
8
|
Одеська
|
142450
|
50
|
3022
|
1
|
138037
|
1
|
Полтавська
|
78441
|
12
|
1874
|
0
|
76279
|
1
|
Рівненська
|
79804
|
4
|
1208
|
0
|
78434
|
3
|
Сумська
|
78671
|
7
|
1345
|
0
|
76931
|
7
|
Тернопільська
|
70431
|
38
|
1205
|
0
|
68949
|
14
|
Харківська
|
149917
|
38
|
3617
|
2
|
145249
|
17
|
Херсонська
|
36838
|
101
|
1187
|
0
|
34932
|
7
|
Хмельницька
|
89443
|
27
|
1895
|
0
|
87211
|
0
|
Черкаська
|
82363
|
6
|
1324
|
0
|
80542
|
0
|
Чернівецька
|
80327
|
27
|
1799
|
0
|
78251
|
2
|
Чернігівська
|
57908
|
13
|
1353
|
0
|
56078
|
0
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.