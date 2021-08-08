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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, за добу 07 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 487 273 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 106 085

отримали одну дозу, усього

4106083

отримали дві дози, усього

2381190

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1158610

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

1381140

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

378624

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

3497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

697027

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

78 965

отримали одну дозу, усього

50993

отримали дві дози, усього

27972

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

17581

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

28804

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2287

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

1500

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

28793

 

Щеплення проводилось 449 мобільними бригадами з імунізації, 1 273 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

561
  • летальних випадків –

10
  • одужало (особи) –

235

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

33089
  • методом ПЛР —

18276
  • методом ІФА —

2923
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11890

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2259151
  • одужало (особи) –

2190921
  • летальних випадків –

53095
  • проведено ПЛР-тестувань –

11528091

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2259151

619

53095

10

2190921

235

м. Київ

220156

53

5245

1

211108

90

Вінницька

71737

17

1707

1

69652

19

Волинська

62338

8

1205

0

61066

2

Дніпропетровська

136908

72

4533

4

131533

21

Донецька

92024

23

2406

0

88862

0

Житомирська

88989

18

1810

1

86881

0

Закарпатська

62301

0

1611

0

60543

0

Запорізька

105548

24

2458

0

102526

0

Івано-Франківська

86971

21

2108

0

84693

4

Київська

128437

26

2773

0

124989

22

Кіровоградська

20782

1

860

0

19761

3

Луганська

27372

7

980

0

25955

0

Львівська

138462

11

3701

0

134033

14

Миколаївська

70533

15

1869

0

68426

8

Одеська

142450

50

3022

1

138037

1

Полтавська

78441

12

1874

0

76279

1

Рівненська

79804

4

1208

0

78434

3

Сумська

78671

7

1345

0

76931

7

Тернопільська

70431

38

1205

0

68949

14

Харківська

149917

38

3617

2

145249

17

Херсонська

36838

101

1187

0

34932

7

Хмельницька

89443

27

1895

0

87211

0

Черкаська

82363

6

1324

0

80542

0

Чернівецька

80327

27

1799

0

78251

2

Чернігівська

57908

13

1353

0

56078

0

 

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19.

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