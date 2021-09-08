Мінветеранів планує імплементувати найсучасніші практики до системи реабілітації ветеранів

Міністерство у справах ветеранів України планує вивчити досвід США та імплементувати найсучасніші практики до системи психологічної реабілітації захисників. Про це повідомила очільниця Міністерства Юлія Лапутіна в інтерв’ю виданню «РБК – Україна».

«У системі соціального захисту загалом і ветеранів зокрема ми маємо інституційну пам'ять ще радянських «собєсів». Переформатувати це – складна, але системна реформа, у якій має брати участь весь Уряд, – зазначила Юлія Лапутіна. – Поки не вдається подолати повністю усталені бюрократичні практики, але ми розуміємо, що пріоритетність в державі ветеранської політики існує. Це підтверджує керівництво держави на рівні Президента, Прем'єр-міністра країни, і нам це додає натхнення. Ми зараз якраз розробляємо стратегію Міністерства на найближчі роки. Ми дивимось і на міжнародний досвід. У США аналог Мінветеранів за бюджетом другий після Пентагону. У них ще з часів війни у В'єтнамі багато ветеранів, і вони стикнулися з тим, що медична і психологічна реабілітація – одні з найважливіших кроків, щоб повернути людину до мирного життя. Майже кожний штат має сучасні реабілітаційні центри, є програми, за якими ветерани отримують допомогу. Ми хочемо цей досвід вивчити та імплементувати найсучасніші практики».

Також, за словами Міністра, зараз Україна проходить важкий шлях будь-якої країни, яка стикалася з війною.

«На жаль, країни у світі, які стикаються з війною, потім десь через 7-8 років наражаються на таку небезпеку, як збільшення кількості випадків ПТСР. Якраз зараз ми цей період проходимо. Так було в США, в інших країнах. Держава має приділяти цьому належну увагу. Зараз 7-8 рік війни, але тільки зараз в бюджетну декларацію було внесено розділ «державна політика у справах ветеранів». І це дуже важливо. Ми далі будемо проробляти з профільним комітетом ВР, з бюджетним комітетом, з міністерствами так, щоб забезпечити це фінансування», – наголосила Юлія Лапутіна.

Міністерство у справах ветеранів України