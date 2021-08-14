Пенсійні накопичення: запитання та відповіді

Під час дискусій про пенсійні накопичення, як і про будь-яке чутливе для кожного питання, виникають міфи, маніпулювання, страхи та непорозуміння. Протягом багатьох років у людей бракувало інформації на цю тему або інформація була надто «заполітизована» і використовувалась переважно у виборчих перегонах. Тому зараз багатьом важко зорієнтуватись в інформаційному вирі і критично розділити факти та фейки, збудувати власний захист від маніпулювань.

Насправді пенсійне накопичення – це не політичне питання, це практичне питання фінансової грамотності та відповідального планування власного майбутнього. Низьку фінансову грамотність вказують серед причин бідності більшість економістів-дослідників.

Ми впевнені, що цей бар’єр можна та необхідно долати.

Публікуємо інформаційний матеріал Міністерства соціальної політики України "Запитання та відповіді про накопичувальні пенсії".