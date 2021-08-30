Що таке державна допомога при народженні дитини ?

Допомога при народженні дитини – це державна допомога, яка надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною на території України.

Який розмір допомоги?

Розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн, із них одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми - щомісячно протягом 3-х років по 860 грн.

Куди звернутися для отримання державної допомоги при народженні дитини?

Заяву та документи приймають посадові особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюються органами соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника.

Нагадуємо, що батьки (опікун) також можуть скористатися комплексною послугою єМалятко. Детальніше за посиланням https://diia.gov.ua/services/yemalyatko

Які документи необхідно надати для отримання послуги?

• заява одного з батьків (опікуна) встановленого зразка;

• копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Заява про призначення допомоги при народженні дитини може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Додатково - копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Міністерство соцiальної політики України