Що таке соціальна послуга «Представництво інтересів»?

Соціальна послуга представництва інтересів – це допомога посередницьких дій та заходів особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Допомога посередницьких дій передбачає:

• допомогу в оформленні або відновленні документів,

• допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків,

• сприяння та встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Хто може скористатися даною послугою?

Соціальною послугою представництва інтересів можуть скористатися особи та сім’ї, які не можуть самотужки вирішити складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги посередника:

• бездомні особи,

• особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк,

• громадяни похилого віку,

• інваліди,

• особи, постраждалі від торгівлі людьми, від насильства у сім’ї тощо.

Також, отримувачем соціальної послуги представництва інтересів можуть бути:

• особа чи сім’я, у тому числі прийомна, сім’я опікунів/піклувальників,

• дитячий будинок сімейного типу,

• окремі соціальні групи, які перебувають у складних життєвих обставинах (спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками та способом життя) та потребує надання або вже отримує таку послугу.

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів приймає структурний підрозділ з питань соціального захисту населення уповноважених органів системи надання соціальних послуг.

Які документи необхідно надати для отримання послуги?

Підставою для отримання соціальної послуги є надання заяви отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Фахівці проводять комплексне оцінювання індивідуальних потреб та складають індивідуальний план надання послуги. Після визначення індивідуального плану між отримувачем та надавачем послуги укладається договір про надання послуги представництва інтересів.

Рішення про надання соціальної послуги чи відмову приймається не пізніше ніж через 10 днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.