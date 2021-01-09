Понад 95 % територіальних громад вже створили служби у справах дітей

У понад 95 % територіальних громад (1370 з 1439) вже створено служби у справах дітей. Про це повідомив генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса.

За його словами, частина цих служб поки не працюють у повному обсязі. Адже потрібно провести конкурси на вакантні посади, знайти фахівців, забезпечити проходження ними відповідного навчання або підвищення кваліфікації, отримати справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах від служб у справах дітей районних державних адміністрацій, які цим займалися раніше.

Руслан Колбаса зазначив, що Мінсоцполітики поряд із розвитком системи служб у справах дітей на місцях всебічно допомагає громадам у створенні і розвитку соціальних послуг на місцях: розробляє відповідні проекти, вносить зміни у нормативно-правову базу для більш ефективної роботи соціальних працівників.

«Наша ціль – створити у громадах систему забезпечення прав та інтересів дітей, до якої входять служби у справах дітей і надавачі соціальних послуг – центри соціальних служб або центри надання соціальних послуг. В таких центрах мають працювати фахівці з соціальної роботи, які надають послуги та виявляють проблеми, що можуть загрожувати інтересам дитини. А служба у справах дітей має координувати роботу усіх надавачів соціальних послуг у громаді, щоб дитина своєчасно отримала допомогу, або якісну послугу», – підкреслив Руслан Колбаса.

Міністерство соцiальної політики України