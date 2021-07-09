07. 09. 2021
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Візія забезпечення людей у пенсійному віці - Мінсоцполітики

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Пенсії, які виплачує держава, гарантовані Конституцією України. Вони виплачуються за рахунок внесків на соціальне страхування та коштів Державного бюджету. Україна їх виплачує зараз і буде виплачувати за 10, 20 років і надалі.

Але забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава. Глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн адаптуватись і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.

Адаптуватись до глобальних викликів та забезпечити своїм громадянам та мешканцям гідне життя в літньому віці зможуть ті країни, системи яких мають різні рівні підтримки:

- прямі виплати пенсій від держави,

- виплати з накопичень, зроблених самою людиною та її роботодавцями протягом життя,

- адресні допомоги тим, хто їх насправді потребує,

- розвинені соціальні та медичні послуги для літніх людей у громаді, які змінюють якість життя на краще,

- інклюзивне середовище, яке робить культурне життя, оздоровлення, спорт, дозвілля та соціальні контакти доступними для літніх людей.

Фактично вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.

Міністерство соцiальної політики України

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