Україна посіла п'яте місце за кількістю нагород і шосте - в медальному заліку Паралімпіади в Токіо

Паралімпійська збірна України завершила змагання на Іграх-2021 у Токіо і потрапила до ТОП-6 найкращих країн.

Україна посіла п'яте місце за кількістю нагород і шосте місце в медальному заліку.

Збірна України у Токіо отримала 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Українці виступали в 15 видах спорту, в 10 з них змогли отримати нагороди.

Найбільше медалей Україна отримала у категорії плавання - 43 медалі, на другому місці легка атлетика - 24. У стрільбі українці розділили перше місце з Китаєм за кількістю медалей - 6.

Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом цієї Паралімпіади. Представник України уперше виграв "особистий медальний залік". В активі українці 7 нагород: 5 золотих, 1 срібло і 1 бронза.

Вітаємо кожного спортсмена, що прославляв Україну на цих Іграх! Дякуємо кожному з вас! Кожен з Вас - чемпіон!

Міністерство соцiальної політики України