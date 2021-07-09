На сьогодні майже 93 % дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані до сімейних форм виховання: прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), під опіку, піклування. Про це повідомив генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса.

За його словами, в країні майже 69 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них понад 63,5 тисяч дітей зростають у сімейних формах виховання, близько 4 тисяч – проживають в інтернатах, а ще понад тисячу – навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.

«Це не просто цифри – за кожною з них стоїть доля дитини. В середньому за рік в Україні сиротіє 10 тисяч дітей. Тобто кожного року кількість дітей-сиріт зростає, але більшість з них вдається влаштувати у сімейні форми виховання, а не в інтернатні заклади. Адже життя в інтернатах негативно впливає на розвиток дитини», – підкреслив Руслан Колбаса.

Міністерство соцiальної політики України