Мінекономіки: Споживчі ціни на продукти харчування стабілізуються

Починаючи з липня цього року на внутрішньому ринку фіксується зниження цін та уповільнення темпів їх зростання на більшість харчових продуктів. Відповідно до даних Держстату, у серпні проти липня цього року подешевшали овочі борщового набору (від 4,5% на капусту та до 40,8% на моркву), пшоно на 2,4%, олія соняшникова – 2%, крупа вівсяна на 1,5%, крупи гречані на 1,3%, борошно пшеничне, птиця – до 1%. Також нормалізувалася ціна на цукор.

Стабілізація цін на продукти харчування відбувається не лише під впливом позитивних оцінок обсягів виробництва аграрної продукції та сезонного чинника, а й завдяки виваженим діям Уряду та пожвавленню економіки України.

Забезпечення цінової стабільності на ринку продовольства постійно перебуває в центрі уваги Уряду. Здійснюється аналіз ситуації щодо змін цін на соціально значущі товари та у разі їх необґрунтованого зростання вживаються відповідні дії. Зокрема, запроваджені заходи щодо стабілізації цін на товари, шляхом декларування їх зміни, що мають істотну соціальну значущість (крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне в/с, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирн. 2,5 % (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушки курячі), масло вершкове жирн. 72.5 %, воду мінеральну негазовану).

Крім того, Уряд веде постійний діалог з виробниками, торговими мережами для пошуку інструментів, які дають змогу уникати можливого дефіциту та, як наслідок, зростання роздрібних цін.

Зростання цін на вітчизняному продовольчому ринку, яке спостерігалося у першій половині цього року, спричинили чинники як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які почали формуватися ще у 2020 році. Насамперед це найбільше за останнє десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі, яке склало понад 10 %. Внаслідок несприятливих погодних умов аграрії недобрали 12,2% врожаю пшениці, 14,9% – насіння соняшника, 10,3% – цукрових буряків. У результаті собівартість виробництва продукції підвищилася й сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину, що призвело до стрімкого зростання споживчих цін на цукор та олію.

Питомим фактором зростання стало збільшення витратності виробництва у зв'язку з високим ціновим тиском з боку ринку енергоносіїв. Зокрема, за даними Світового банку середня ціна на природний газ на європейському ринку за серпень підвищилася на 23,8 %, у річному обчисленні - в 5,4 раза.

Дзеркальна ситуація відбувалася на світових аграрних ринках у сезоні 2020-2021 років: зменшення пропозиції сільськогосподарської продукції через неврожай, протекціоністська політика окремих країн стосовно національних ринків, зростання попиту на сільськогосподарські товари з боку Китаю.

Під дією цих чинників ціни на продовольство скрізь у світі підвищилися у середньому на третину. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у серпні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін склало 127,4 пункти у порівнянні з 95,8 пунктами роком раніше, тобто зростання становить 32,9%. Зокрема, індекс цін ФАО на зерно за вказаний період підвищився на 31,1%, олії рослинні - на 67,9%, цукор – на 48,1%.

Міністерство економіки України