12. 09. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Денис Шмигаль: Держава виконує свої зобов’язання з виплати субсидій

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Уряд подасть до Парламенту пропозиції щодо збільшення програми субсидій на 12 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України.

Як зауважив Прем’єр-міністр, на сьогодні для виплати субсидій українцям з держаного бюджету витрачено понад 33 мільярди гривень. За розрахунками Міністерства соціальної політики, до кінця року необхідно приблизно 12 млрд грн, аби забезпечити субсидіями всіх, хто їх потребуватиме.

«Тому Уряд, як і домовлявся з народними депутатами, подасть до Парламенту відповідні зміни до бюджету. Наразі жодної заборгованості по субсидіях перед українцями немає. Майже 3 млн домогосподарств пройшли верифікацію і будуть отримувати субсидії під час опалювального сезону. Ми спростили доступ людям до субсидії і тепер їх можна отримати не за 30 днів, а за 10», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава виконує свої зобов’язання з виплати субсидій.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      