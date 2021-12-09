Денис Шмигаль: Держава виконує свої зобов’язання з виплати субсидій

Уряд подасть до Парламенту пропозиції щодо збільшення програми субсидій на 12 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України.

Як зауважив Прем’єр-міністр, на сьогодні для виплати субсидій українцям з держаного бюджету витрачено понад 33 мільярди гривень. За розрахунками Міністерства соціальної політики, до кінця року необхідно приблизно 12 млрд грн, аби забезпечити субсидіями всіх, хто їх потребуватиме.

«Тому Уряд, як і домовлявся з народними депутатами, подасть до Парламенту відповідні зміни до бюджету. Наразі жодної заборгованості по субсидіях перед українцями немає. Майже 3 млн домогосподарств пройшли верифікацію і будуть отримувати субсидії під час опалювального сезону. Ми спростили доступ людям до субсидії і тепер їх можна отримати не за 30 днів, а за 10», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава виконує свої зобов’язання з виплати субсидій.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України