Щоб українці мали достойні пенсії, потрібно запроваджувати накопичувальний рівень пенсійної системи, — Прем’єр-міністр

Відсутність накопичувальної пенсійної системи в Україні — це злочин проти держави й українців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції 14 вересня.

«Протягом попередніх 30 років через бездіяльність влади Україна не отримала накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Власне, це одна з причин, чому сьогодні пенсія в Україні така, яка є, а не удвічі вища. Для того, щоб через 10-15 років українці могли мати достойну пенсію, сьогодні потрібно почати роботу із запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи», — підкреслив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що важливо, аби люди відчули довіру до накопичувального рівня та пенсійної системи загалом. У подальшому, за його словами, в Україні має розвиватись також третій рівень пенсійної системи — добровільні внески, які частково вже реалізуються.

«У нас вже є декілька накопичених мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах. Це дуже важливо, адже запровадження накопичувальної пенсії вирішує дві речі: забезпечення достойної пенсії та великий інвестиційний ресурс. За 15 років державні й недержавні пенсійні фонди накопичують від 40 до 50 мільярдів доларів», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зауважив, що паралельно з пенсійною реформою слід розвивати фондовий ринок. У зв’язку з цим Уряд уклав меморандум з USAID, ЄБРР та Американською торговою палатою про створення й розвиток інфраструктури фондового ринку.

«Учора мали перемовини зі Світовим банком. Вони також готові активно долучатися до проекту розвитку фондового ринку й пенсійної системи другого рівня», — резюмував Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України