Денис Шмигаль: Усі, хто потребує субсидій, отримають їх без затримок і в повному обсязі

Уряд звернувся до Верховної Ради з пропозицією збільшити розмір субсидій у бюджеті на 12 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції 14 вересня.

«Сьогодні виконання бюджету становить 104%. Це додатково більше 28 млрд грн до загального фонду. З цих грошей ми пропонуватимемо Парламенту виділити 12 млрд грн на субсидії, щоб усі люди, які потребують субсидій, отримували їх без затримок і в повному обсязі», — наголосив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що на сьогодні в Україні майже 3 мільйони домогосподарств, які потребують такої допомоги.

«Через електронні реєстри була проведена верифікація отримувачів субсидій. Субсидії — це про справедливість, а тому дуже важливо, щоб допомогу отримували люди, які її дійсно потребують, а не ті, що здають в оренду по 5-6 квартир», — підкреслив Глава Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Уряд найближчим часом подасть відповідний проект змін до бюджету на 2021 рік.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України