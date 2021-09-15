Пенсії, соцвиплати та сповіщення про кредити: що презентує Мінцифри на Diia Summit

Команда Мінцифри посилено готується до Diia Summit, який відбудеться восени. Цього разу презентуємо нові послуги та сервіси в кількох важливих для населення напрямах.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Незабаром для всіх користувачів Дії будуть запущені сповіщення про перевірку банком кредитної історії людини.

“Ця послуга вкрай необхідна для того, щоб виявляти випадки шахрайства. Якщо хтось спробує взяти на вас кредит, то вам прийде сповіщення, що банк перевіряє вашу кредитну історію. Якщо кредит не берете саме ви, то можна буде сповістити про це банк. Це про безпеку, зручність та комунікацію в кілька кліків”, — каже Михайло Федоров.

Однією з пріоритетних цілей для Мінцифри сьогодні є створення Єдиного реєстру всіх соціальних виплат. Це допоможе економити державі мільярди гривень бюджетних коштів та збільшити соцвиплати для українців: “Сьогодні через плутанину в реєстрах допомогу по безробіттю може отримувати 30-річний хлопець, який не працює офіційно, але водночас постійно подорожує і має два джипи. База даних отримувачів субсидій не бачить базу даних авто чи нерухомості. Так держава втрачає мільярди гривень. Завдяки створенню Єдиного реєстру соцвиплат можна унеможливити подібні ситуації і збільшувати пенсії та допомогу тим, хто дійсно цього потребує”.

Зараз команда Мінцифри також працює над реалізацією в Дії призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям та отримання субсидії на оплату комунальних послуг. Процес подання заяв буде спрощений, щоб люди не збирали сотні довідок та не ходили по різних державних структурах.

Міністерство цифрової трансформації України