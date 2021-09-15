З 1 жовтня 2022 року пенсіонери віком 70-75 років отримуватимуть щомісячні доплати в сумі до 300 грн

За ініціативи Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів 15 вересня ухвалив рішення щодо додаткової підтримки пенсіонерів. Як відзначив під час засідання Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, рішення стосуватиметься збільшення щомісячних доплат до наявного пенсійного забезпечення.

«З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати у сумі до 300 гривень. Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Це продовження системної політики Президента й Уряду у напрямку встановлення справедливих соціальних виплат», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також нагадав, що з жовтня 2021 року пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть доплати до 400 гривень.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України