17. 09. 2021
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Уряд збільшив фінансування соціальних програм у 2022 році на 7,3 мільярда гривень

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Уряд схвалив реалістичний та збалансований проект Державного бюджету на 2022 рік. Фінансування соціальних програм в ньому збільшено на 7,3 мільярда гривень у порівнянні з 2021 роком.

«Соціальна складова бюджету за рахунок попередньо проведеного ретельного та адресного планування соціальний видатків дає нам змогу допомогти більшій кількості людей в умовах обмежених ресурсів та виконати всі соціально значущі програми», - прокоментувала Марина Лазебна, Міністр соціальної політики.

Пріоритетом Уряду залишається пенсійне забезпечення. Це, в тому числі:

• індексація пенсій з 1 березня, яка нарешті відбудеться для всіх пенсіонерів за однаковими правилами;

• доплати військовим пенсіонерам;

• перерахунок пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС;

• розширення програми Президента щодо вікових доплат до пенсій, яка наступного року буде поширена на пенсіонерів віком 70-75 років;

• встановлення мінімальної пенсійної виплати для людей віком від 70 років при повному стажі на рівні 3000 гривень.

Програма субсидій збільшується на 3,2 мільярда гривень.

Майже до 3 мільярдів гривень зростає програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На 250 мільйонів більше держава виділить на технічні засоби реабілітації для людей з інвалідністю і, загалом, наступного року в Державному бюджеті на це передбачено близько 2 мільярдів гривень.

Крім того, проект Державного бюджету на 2022 рік передбачає цільові соціальні інвестиції в розмірі 1,14 мільярда гривень.

Зокрема, 100 мільйонів буде виділено на нову програму, яка допоможе малозабезпеченим родинам розпочати власний бізнес.

236 мільйонів держава надасть у вигляді субвенції громадам на розбудову мережі служб підтримки та соціальних послуг для постраждалих від домашнього насильства.

Також 810 мільйонів громади отримають з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт та розвиток сімейних форм виховання.

Ухвалений Урядом проект бюджету передбачає також розвиток соціальних послуг, реабілітаційних програм, зокрема, для дітей, та розбудову безбар'єрного суспільства.

Міністерство соціальної політики України

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