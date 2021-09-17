Юлія Лапутіна обговорила проблеми захисників-переселенців з головою Моніторингової місії ООН з прав людини

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна провела робочу зустріч з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер.

Також участь у зустрічі взяли заступник Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Олексій Ілляшенко та голова відділу з права на фізичну недоторканність і прав людини в контексті збройного конфлікту Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Уладзімір Щербау.

Під час спілкування Юлія Лапутіна розповіла про основні пріоритети та стратегічні напрямки роботи Мінветеранів, зокрема, забезпечення житлом захисників-переселенців.

«На сьогодні в Україні нараховується близько 3 тисяч людей, які є одночасно учасниками бойових дій та вимушеними переселенцями. Їхні домівки залишилися на окупованій території, і ці люди зробили свідомий вибір – у найскладніший час, на початку АТО/ООС, пішли захищати країну. Наразі Мінветеранів працює над тим, щоб вже у наступному році всі захисники-переселенці отримали житло – це великі бюджетні кошти. Ми маємо підтримку у цьому питанні на рівні вищого керівництва держави», – розповіла очільниця Мінветеранів.

Також Юлія Лапутіна розповіла про роботу Мінветеранів над зміною підходів у системі медичної та психологічної реабілітації захисників, а також належного інформування щодо такої реабілітації, медико-психологічного супроводу родин загиблих воїнів, програму професійної перекваліфікації ветеранів та допомогу родинам, зокрема, дітям загиблих учасників бойових дій.

Міністр поінформувала представників Мониторингової місії ООН, що у березні 2021 року Президент утворив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України, яка наразі займається адвокацією у сфері забезпечення прав ветеранів.

На питання Матільди Богнер про те, яку роботу проводить Мінветеранів у регіонах, Юлія Лапутіна зазначила, що відділи Міністерства є у кожній області України, зокрема, у Донецькій, Луганській, а також Херсонській області, яка межує з окупованим Кримом.

«Ми хочемо привернути увагу світової спільноти до проблем України, які перед нами постали через війну. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за увагу до ветеранської політики та діяльність Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні», – наголосила очільниця Мінветеранів.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер подякувала Юлії Лапутіній та Олексію Ілляшенку за зустріч та надану інформацію.

Довідково

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні почала свою роботу в березні 2014 року. Місія проводить моніторинг, готує публічні доповіді та здійснює адвокацію у сфері прав людини в країні. Діяльність Місії націлена на покращення доступу до правосуддя та притягнення винних до відповідальності.

Місія має сім офісів в Україні: в Києві, Донецьку, Краматорську, Луганську, Маріуполі, Одесі та Харкові. Щодо ситуації з правами людини в Криму, Місія здійснює дистанційний моніторинг із офісів у Києві та Одесі.

У вересні Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні планує опублікувати регулярну піврічну доповідь, яка охоплюватиме період з 1 лютого до 31 липня 2021 року.

Міністерство у справах ветеранів України