За останні пів року Уряд запустив низку програм зі збільшення пенсій і соцвиплат, — Денис Шмигаль

Уряд збільшує соціальні виплати та пенсії. За останні пів року було запущено низку відповідних програм. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 24 вересня.

Зокрема, як повідомив Прем’єр-міністр, для майже 9 млн пенсіонерів проіндексовано пенсії на 11%, впроваджені щомісячні доплати в розмірі 2 тисячі грн для військових пенсіонерів та збільшені на 2-2,5 тисячі грн пенсії для осіб з інвалідністю, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Крім того, проіндексовані пенсії працюючим пенсіонерам, а з 1 жовтня цього року будуть запущені доплати в розмірі 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

«Також із жовтня наступного року доплати по 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років. Торік ми запровадили доплати по 500 грн пенсіонерам віком від 80 років. Завдяки ініціативі Президента така програма запрацювала вперше в Україні», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що перелічені кроки є лише частиною роботи Уряду з покращення соціального забезпечення українців.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України