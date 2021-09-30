Марина Лазебна: Усиновлення – одна з кращих сімейних форм виховання для дитини

Усиновлення – одна з кращих сімейних форм виховання для дитини. На цьому наголосила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна у День усиновлення, який Україна відзначає 30 вересня, починаючи з 2009 року.

«Кожна дитина-сирота, влаштована до сімейних форм виховання, а не до інтернату, – наша велика перемога, адже саме у родині вона отримує необхідне піклування і батьківське тепло. І одна з пріоритетних серед сімейних форм виховання – усиновлення, коли дитину приймають на правах рідної. Низький уклін людям, які беруть на себе велику відповідальність, роблячи чужу дитину своєю і даруючи їй повноцінне життя», – сказала Марина Лазебна.

Вона зазначила, що у поточному році спостерігається позитивна динаміка усиновлення: у першому півріччі 2021 року на 42% зросла кількість усиновлених дітей у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Загалом в Україні майже 69 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже 17 тисяч з них чекають на усиновлення і близько 1,1 тисяч сімей і одиноких громадян, які хочуть усиновити дитину та мають статус кандидатів в усиновлювачі. Тому Мінсоцполітики продовжує удосконалення процедури усиновлення задля того, щоб кожна сирота знайшла свою люблячу родину.

Марина Лазебна зазначила, що Мінсоцполітики розробило законопроект щодо удосконалення процедури усиновлення, який Уряд подав до Верховної Ради. Для того, щоб забезпечити можливість покинутій дитині бути усиновленою раніше та менше часу провести у пологовому будинку пропонується зменшити термін для надання згоди на усиновлення дитини батьками з 8 до 6 тижнів у відповідності до Європейської конвенції про усиновлення дітей. Також передбачається вдосконалити процедуру надання згоди на усиновлення дитини у разі, коли мати чи батько новонародженої дитини є неповнолітніми або малолітніми; позбавити інтернати права вирішувати, чи зможуть діти, які в них проживають, бути усиновленими та виховуватись в сім’ї.

Наразі Мінсоцполітики розробляє зміни до постанови Уряду про Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Зокрема, планується спростити процедуру подачі документів кандидатів в усиновлювачі, прискорити розгляд справ завдяки можливості подання їх в електронній формі, вдосконалити та прискорити процедуру підбору для дитини сім’ї, забезпечити її прозорість та зменшити корупційні ризики.

«Кандидати в усиновлювачі зможуть подавати документи в електронній формі, а служби у справах дітей отримають доступ до відповідних електронних баз даних, що прискорить опрацювання цих документів та зменшить ризики отримання недостовірних даних. Людям не доведеться більше подавати велику купу документів», – повідомила Марина Лазебна.

Міністерство соціальної політики України