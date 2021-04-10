Віталій Музиченко: Монетизація субсидій – це механізм, який дає можливість людям економити

Субсидії, починаючи з травня 2021 року, надаються винятково у готівковій формі, а зекономлені кошти можна використовувати на власні потреби. Про це сказав заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

«Перехід виключно на монетизовану форму робить систему житлових субсидій більш ефективною й стимулює громадян до раціонального використання енергоресурсів, – вважає Віталій Музиченко. – Якщо раніше в нас було багато міфів про те, що потрібно випалювати газ, електрику, використовувати воду, бо не дадуть субсидію, то сьогодні субсидія надається виключно на уніфіковані соціальні норми. І отримувач субсидії, який економить і споживає менший обсяг житлово-комунальних послуг, ніж визначено соціальними нормативами, решту залишає собі. Ці кошти людина може вкладати, в тому числі, і у заходи енергоефективності».

За словами Віталія Музиченка, для початку на зекономлені кошти можна замінити звичайні електричні лампи на енергоефективні, з часом замінити батарею, інші елементи системи опалення або ж вікно тощо.

Заступник Міністра також зазначив, що субсидія в монетизованому вигляді перераховується людині в місяці, за який потрібно сплатити житлово-комунальні послуги. «Першого-другого числа кожного місяця держава відправляє кошти в регіони і після четвертого числа вони вже надходять до отримувачів субсидії: комусь через Укрпошту, комусь через банк. А сплатити за послуги потрібно до 20-го числа», – пояснив Віталій Музиченко.

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