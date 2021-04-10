Без додаткових довідок та черг – як зміниться сфера соціальних послуг із впровадженням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери

В Україні почали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Завершили розробку перших елементів системи, серед яких — Єдиний соціальний реєстр. Система автоматизує більшість процесів, пришвидшить розгляд заяв та усуне корупційні ризики в соціальній сфері.

Єдиний соціальний реєстр (ЄСР) — ключовий елемент у роботі ЄІССС. Уже зараз в ЄСР є актуальні дані про особу, зокрема, інформація про її документи та страхові виплати.

Завдяки тому, що ЄСР взаємодіє з іншими реєстрами, підтвердження особи відбуватиметься автоматично, а з документів достатньо мати лише паспорт. Згодом інтеграція реєстру з порталом Дія дозволить подавати заявки на отримання соціальної допомоги онлайн.

Це скоротить час розгляду заяви, адже система сама перевірить інформацію в реєстрах. Заява потрапить на розгляд першому вільному працівнику системи, який може перебувати навіть в іншому місті. Це також допоможе зменшити корупційні ризики.

Для працівників соцорганів у ЄІССС створять кабінети, вхід до яких буде здійснюватись через електронний підпис. Це забезпечить захист даних та унеможливить несанкціонований доступ до системи.

Зараз в Україні надають понад 100 видів соціальних послуг, на які з бюджету виділяється 800 млрд гривень щороку. Установи приймають до 7 млн заяв у паперовому вигляді. Із впровадженням ЄІССС українцям не потрібно буде звертатися у декілька держустанов, щоб зібрати всі необхідні довідки для отримання соціальних послуг.

ЄІССС вже успішно протестували в чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення (УСЗН) та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. Зараз вже доступні сім послуг, серед яких: дистанційне отримання довідок про розмір пенсій та сплачені страхові внески, а також соціальні послуги для дітей і сімей з дітьми, людей з інвалідністю та інші. А до кінця 2023 року в системі будуть автоматизовані всі соціальні послуги.

Також Мінцифра разом з Мінсоцполітики за підтримки міжнародних партнерів працюють над розробкою соціальних послуг, які будуть доступні на порталі Дія.

Проєкт реалізовується Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою, Пенсійним фондом України за підтримки проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції, в партнерстві з проєктом USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», що реалізується Фондом Євразія та Програми EGAP Фонду Східна Європа.

Міністерство соцiальної політики України