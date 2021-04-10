Понад 18 тисяч сімей у десяти пілотних областях потребують послуги раннього втручання

У десяти пілотних областях України понад 18 тисяч сімей потенційно потребують послуги раннього втручання. Про це повідомив генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики України Руслан Колбаса.

Він зазначив, що такі дані отримані за результатами роботи пілотного проекту „Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”, що реалізується відповідно до розпорядження Уряду у 10 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській та Харківській.

«Послуга раннього втручання – це раннє виявлення командою спеціалістів різного профілю проблем зі здоров’ям та розвитком дитини, вчасне і оперативне надання їй допомоги, що дозволяє знизити інвалідизацію дитини в майбутньому. Вона поєднує медичну, психологічну, соціальну, освітню допомогу та надається, насамперед, дітям перших років життя», – сказав Руслан Колбаса.

За його словами, у 2020 році в пілотних областях послугу раннього втручання отримувало майже 2 тис. сімей з дітьми, а надавало – 43 заклади різного відомчого підпорядкування (Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України) та недержавні організації.

«Завдання послуги раннього втручання – не лише допомогти дитині з порушенням розвитку вирішити проблеми зі здоров’ям, а й навчити сім’ю жити гармонійним життям, допомогти таким дітям стати максимально соціалізованими і щасливими», – підкреслив Руслан Колбаса.

Він повідомив, що за професійною допомогою можна звернутись до центрів раннього втручання, які створені в пілотних регіонах.

Руслан Колбаса також зазначив, що для забезпечення діяльності центрів раннього втручання в усіх регіонах України Урядом у травні поточного року схвалено Концепцію створення та розвитку системи раннього втручання, а у вересні – затверджений план заходів щодо реалізації Концепції на період до 2026 року. На місцевому рівні впровадження системи раннього втручання буде забезпечуватись шляхом координації роботи закладів різного відомчого підпорядкування, а також активним залученням у цей процес недержавних організацій.

Міністерство соцiальної політики України