06. 10. 2021
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Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 грн, — Денис Шмигаль

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Кабінет Міністрів збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень.

«Збільшення ресурсу Пенсійного фонду дасть можливість планово підвищити пенсії з 1 грудня до 2600 грн. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн. Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

За його словами, збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат буде відбуватися на регулярній основі, оскільки це обов’язок держави та Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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