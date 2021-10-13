Раннє втручання – це послуга, що змінює життя

Раннє втручання – це послуга, що позитивно змінює життя дітей та їх батьків. На цьому наголосила Національний координатор Всеукраїнського форуму "Батьки за раннє втручання" Олена Скрипко під час першого засідання Національної Ради з питань раннього втручання.

Послуга раннього втручання – це раннє виявлення командою спеціалістів різного профілю проблем зі здоров’ям та розвитком дитини, вчасне і оперативне надання їй допомоги, що дозволяє знизити інвалідизацію в майбутньому. Вона поєднує медичну, психологічну, соціальну, освітню допомогу та надається насамперед дітям перших років життя.

Міністерство соціальної політики України є національним координатором проведення роботи щодо створення системи раннього втручання в усіх регіонах країни.

Олена Скрипко розповіла про успішний досвід співпраці батьків з органами влади і керівниками громад, які знайшли кошти та інші ресурси для того, щоб навчити команди з раннього втручання та повідомити про нову послугу громаді. Зокрема, вона відзначила результативну роботу у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. "Батьки дітей, яким життєво необхідна послуга раннього втручання, просять відповідні міністерства узагальнити цей позитивний досвід та сприяти виділенню фінансування для розповсюдження його по всій Україні", – сказала Олена Скрипко.

Виконавчий директор Благодійного фонду "Інститут раннього втручання", завідувач відділення психології розвитку Державної установи "Інститут охорони здоров’я Національної академії медичних наук України" Ганна Кукуруза зазначила, що активізація батьківського руху у 2016 році надала динаміки розвитку послуги раннього втручання. "Саме сім’ї, яким потрібна ця послуга, можуть найкраще сформувати свої потреби. Починаючи з 2016 року в Україні також дуже активно запрацював проект ЮНІСЕФ, до якого були включені усі ланки процесу розвитку послуги".

Керівник секції захисту прав дітей Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Наїра Аветісян розповіла, що за сприяння ЮНІСЕФ протягом 2016-2021 років в Україні підготовлена 31 мультидисциплінарна команда з раннього втручання у п’яти областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Харківській. Крім того, понад тисяча спеціалістів отримали знання у галузі раннього втручання і було розроблено онлайн-курс про цю послугу. "Раннє втручання – вагома складова державної політики в сфері підтримки сім’ї та дитини", – підкреслила Наїра Аветісян.

Міністерство соцiальної політики України