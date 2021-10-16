16. 10. 2021
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Сервіси для ветеранів запрацюють у Дії вже в 2022 році

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Мінветеранів та Мінцифри спільно працюють над запуском основних сервісів для ветеранів у Дії. Державна ветеранська політика набуває нового змісту та потребує цифрових інструментів. Наразі в Україні — понад 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав — приблизно 1,2 мільйона.
“Інтеграція надасть ветеранам усіх категорій можливість користуватися перевагами цифрових послуг у Дії. Ветерани зможуть користуватися зручними послугами на порталі Дія, а також у кабінеті громадянина буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги. Це стане початком для подальшого втілення нових сервісів”, — розповів Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Мінцифри та Мінветеранів працюють з іншими міністерствами над тим, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16. Це серйозна, кропітка технічна робота, потрібні зміни до законодавства, але вже маємо узгоджені позиції з багатьма відомствами.
Послуги реалізуються Мінветеранів спільно з Мінцифри та за підтримки IREX.

Міністерство цифрової трансформації України

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