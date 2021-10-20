20. 10. 2021
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94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини

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З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

Нагадаємо, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

  • CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів
  • Comirnaty/Pfizer — 21 день
  • Moderna — 28 днів
  • AstraZeneca  — 4-12 тижнів

За 11-17 жовтня щеплення отримали 762 352 людини. Усього станом на 18 жовтня принаймні однією дозою антиковідної вакцини щепилися 8 065 760 осіб, двома дозами – 6 573 564 особи.

Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму “Дельта”, ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.

На статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи про щеплення. Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини. 

Тому Міністерство охорони здоров’я просить українців, які знають про випадки підробки таких документів, повідомляти про них у поліцію або до контакт-центру МОЗ. Детальніше – bit.ly/COVID-dovidky_pidrobka

Не зволікайте, зробіть щеплення вже сьогодні, адже вони ефективно запобігають важкому перебігу, госпіталізації та смерті від COVID-19. А якщо ви вже вакциновані, допоможіть записатися на щеплення своїм рідним та близьким. 

Шукайте список центрів та пунктів вакцинації за посиланням: list.covid19.gov.ua. Більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 на moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov та vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України

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