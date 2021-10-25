25. 10. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

У 2023 році у кожній області будуть створені сучасні реабілітаційні центри для ветеранів, – Юлія Лапутіна

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

У 2023 році будуть створені сучасні регіональні центри медичного забезпечення та психологічної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів війни. Про це розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Дуже важливо, що держава активно реалізовує ветеранську політику. Ми хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України, – зазначила очільниця Мінветеренів. – Наша система має пострадянську інерцію – від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників. Однак 13 жовтня вийшов Указ Президента, яким передбачено створення у 2023 році сучасних реабілітаційних центрів у кожній області, які надаватимуть послуги ветеранам».

Зазначимо, що команда Міністерства у справах ветеранів уже надала свої пропозиції щодо виконання Указу Президента України №532.

 Міністерство у справах ветеранів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31