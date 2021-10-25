У 2023 році у кожній області будуть створені сучасні реабілітаційні центри для ветеранів, – Юлія Лапутіна

У 2023 році будуть створені сучасні регіональні центри медичного забезпечення та психологічної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів війни. Про це розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Дуже важливо, що держава активно реалізовує ветеранську політику. Ми хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України, – зазначила очільниця Мінветеренів. – Наша система має пострадянську інерцію – від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників. Однак 13 жовтня вийшов Указ Президента, яким передбачено створення у 2023 році сучасних реабілітаційних центрів у кожній області, які надаватимуть послуги ветеранам».

Зазначимо, що команда Міністерства у справах ветеранів уже надала свої пропозиції щодо виконання Указу Президента України №532.

Міністерство у справах ветеранів України