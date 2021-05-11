У нас є цілий план з підвищення пенсій на 2022 рік, – Марина Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Українського радіо заявила: «У нас є цілий план з підвищення пенсій на 2022 рік».

За словами Міністра, у березні буде проведено індексацію, яка залежить від теперішньої інфляції.

«Пенсії не повинні знецінюватися, потрібно підтримувати їхню купівельну спроможність. Ми розробили законопроект 4668 про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів, який Верховна Рада прийняла у першому читанні. Всі депутати підтримують цей законопроект і, якщо його приймуть у цьому році, то вже у березні проіндексують пенсії для всіх», – сказала Марина Лазебна.

Також Міністр наголосила на необхідності впровадження другого рівня пенсійної реформи.

«Про це говорять всі політики, але, чомусь, цього досі немає. Для цього потрібна політична воля і розуміння, як зробити цю систему більш захищеною, щоб люди їй довіряли.

77 країн світу мають такі системи. Накопичення людей в деяких з цих країн більші, ніж ВВП. І вони працюють на економіку своїх країн, на створення нових робочих місць, збільшують добробут людей.

В Україні існує єдина солідарна пенсійна система, коли всі працюючі сплачують внески, які йдуть на виплату пенсій. Але на сьогодні мінімальний страховий внесок – 1200 гривень, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 1854 гривні. Тобто мінімальний внесок на третину менше навіть розрахункового прожиткового мінімуму для непрацездатних. А співвідношення пенсіонерів та працюючих майже 1:1. Тому потрібно збалансувати солідарний рівень, залежний від демографії. Доповнити його накопичувальним, щоб молодь мала гідну пенсійну перспективу, маючи накопичення на своїх рахунках», - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністерство соціальної політики України