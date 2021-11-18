Урядом внесено зміни до умов надання житлових субсидій, що посилить рівень соціальної підтримки населення

З метою надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг найбільш незахищеним категоріям громадян змінено окремі положення порядку надання житлових субсидій.

Так, для мешканців населених пунктів на лінії зіткнення, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, розмір субсидії в опалювальний сезон буде обчислюватись з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які передбачені для електроопалення.

Відповідні зміни спростять доступ до програми житлових субсидій громадян, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги на оплату послуг, у тому числі електроенергії, у достатньому розмірі. Для цього потрібен буде лише акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання.

Також набудуть право на отримання субсидії особи у наступних випадках:

якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше 5 років;

якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Зазначені критерії переглянуто за результатами практичної реалізації діючого порядку надання житлової субсидії, що особливо актуально на початку опалювального періоду.

Також звертаємо увагу, що громадянам, які звернуться за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального періоду, субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.

Міністерство соцiальної політики України