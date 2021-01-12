Підвищення пенсій з 1 грудня 2021 року

З 1 грудня 2021 року відбудеться перерахунок пенсії з двох підстав.

1. Збільшиться розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1854 грн до 1934 грн.

2. Зросте мінімальна заробітна плата з 6 000 до 6 500 грн.

Як це вплине на пенсії?

1. Збільшиться на 200 грн з 2 400 до 2600 грн мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і 35 років) і не працюють.

2. Збільшиться на 80 грн для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості та одержують пенсію в мінімальному розмірі і не працюють.

3. Збільшуються надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (зокрема ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги).

4. Збільшиться максимальний розмір пенсії.

Це десяте підвищення пенсій за поточний рік.

Зокрема, з 1 жовтня 2021 року підвищені пенсії на 400 грн особам віком від 75 до 80 років з встановленням для них мінімальної пенсійної виплати 2 500 грн.

У березні проіндексували пенсії на 11 відсотків та вперше підвищили в липні новопризначені пенсії.

З липня збільшили пенсії на 2 000 грн для окремих категорій військових пенсіонерів та мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії складе 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16 %) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн).

Ми маємо календар підвищення пенсій на 2022 рік, в якому, зокрема, передбачається індексація пенсій; встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 000 грн особам віком старше 70 років із встановленням доплати до пенсії у розмірі 300 грн особам віком від 70 до 75 років; підвищення надбавок, доплат до пенсій.

Очікується, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії складе 4 533 грн (у порівнянні з 2020 роком збільшення складе 940 грн або 26 %).

Міністерство соцiальної політики України