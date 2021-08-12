Соціальні послуги за викликом

На Сумщині два роки тому мешканці Тростянецької територіальної громади, які перебувають на обліку в Центрі надання соціальних послуг, аби дешевше постригтися, поремонтувати одяг чи взуття, мусили добиратися із сіл до міста. У нинішньому році все змінилося, адже надання цих послуг було розширено на віддалені населені пункти громади.

«Старости збирають замовлення від осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, які потребують послуг перукаря, швачки, взуттьовика та підсобного робітника, й передають заявки до нас у Центр. Відповідно до затвердженого графіку мобільна бригада у складі цих фахівців виїжджає у віддалені населені пункти. Робітники з комплексного обслуговування виконують дрібні ремонти по господарству, косять бур’яни, пиляють дрова тощо. Для виїздів такої «групи обслуговування» міська рада передала нам автомобіль», - розповідає директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Ольга Шахова.

Cтарости зі свого боку дбають про зручність роботи працівників, які надають соціально-побутові послуги. Наразі в частині старостинських округів для спеціалістів виділені окремі кімнати, де за рахунок міського бюджету проведені ремонти, а також закуплені необхідні меблі. В інших округах облаштування таких місць буде завершено до кінця року.

Про облаштування стаціонарних робочих місць перукаря, швачки і взуттьовика в Центрі надання соціальних послуг у Тростянці також подбала міська рада. На ремонт приміщень, придбання обладнання було виділено близько 300 тисяч гривень.

Штат установи складає 44 працівники, з яких 28 – соціальні робітники, що надають послуги у місті та у старостатах. Послуги надаються як на платній, так і безоплатній основі 633 громадянам.

Міністерство соцiальної політики України