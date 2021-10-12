10. 12. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Прем’єр-міністр: Оформлення картки «єПідтримка» буде безкоштовне й без жодної плати за обслуговування

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Уряд затвердив порядок надання 1000 гривень для всіх вакцинованих осіб у межах ініціативи Президента «єПідтримка». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня.

Глава Уряду підкреслив, що програма дозволить підтримати бізнес, який найбільше відчув наслідки пандемії, та заохотити людей до вакцинації.

«На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок Дія. Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки «єПідтримка» безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на визначений перелік послуг», — зауважив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, для отримання виплат на першому етапі треба подати заявку в Дії до 29 грудня.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    