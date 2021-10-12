Прем’єр-міністр: Оформлення картки «єПідтримка» буде безкоштовне й без жодної плати за обслуговування

Уряд затвердив порядок надання 1000 гривень для всіх вакцинованих осіб у межах ініціативи Президента «єПідтримка». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня.

Глава Уряду підкреслив, що програма дозволить підтримати бізнес, який найбільше відчув наслідки пандемії, та заохотити людей до вакцинації.

«На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок Дія. Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки «єПідтримка» безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на визначений перелік послуг», — зауважив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, для отримання виплат на першому етапі треба подати заявку в Дії до 29 грудня.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України