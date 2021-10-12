ВПО зможуть змінити місце свого проживання/перебування онлайн на порталі Дія

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 9 грудня 2021 року ухвалив рішення, яке дозволить внутрішньо переміщеним особам змінити місце свого фактичного проживання/перебування онлайн. Для цього буде достатньо зайти на портал Дія, заповнити заявку, підписати її електронним підписом та надіслати.

«Уряд продовжує системно удосконалювати та спрощувати отримання публічних послуг для ВПО. Незабаром для зміни місця фактичного проживання/перебування не треба буде стояти у чергах до органів соціального захисту населення або ЦНАПів. Завдяки новому цифровому продукту, який ми розробили спільно з Мінцифри та Мінсоцполітики, ВПО зможуть швидко та зручно подати відповідну заявку через портал Дія. Після отримання повідомлення на порталі Дія про результат розгляду заявки, оновлена електронна довідка ВПО із зазначенням нового місця фактичного проживання/перебування згенерується у мобільному додатку Дія, яку можна буде пред'являти за місцем вимоги», - сказав заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Снавер Сейтхалілєв.

При цьому, паралельно збережеться можливість отримати оновлену довідку ВПО в уповноважених органах або у ЦНАПах за фактичним місцем проживання/перебування.

«Наша стратегічна мета – створити зручні державні сервіси європейського рівня, які працюють в інтересах наших громадян й орієнтовані виключно на їхній комфорт», - додав Снавер Сейтхалілєв.

Впровадження електронних послуг для ВПО на Порталі Дія реалізується в рамках проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Проект підтримки Дія)», що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження можливості для внутрішньо переміщених осіб подати заявку на продовження отримання грошової допомоги або її припинення онлайн на порталі Дія.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України