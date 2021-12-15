15. 12. 2021
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Уряд надасть субвенцію місцевим бюджетам для покриття різниці в тарифах на тепло, — Денис Шмигаль

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Місцеві бюджети отримають кошти, щоб покрити різницю в тарифах на тепло і погасити заборгованість перед «Нафтогазом». Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Порядок та умови надання такої субвенції Уряд затвердив на засіданні 15 грудня.

За словами Прем’єр-міністра, отримання коштів дозволить теплопостачальникам звільнитися від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств.

«Виконання цих умов передбачено в Меморандумі з місцевою владою. Уряд виконує свої зобов’язання. Очільники міст зі свого боку взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для людей у цьому опалювальному сезоні», — відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також запевнив, що осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів в Україні достатньо, а тарифи для населення, як і обіцяно, зростати не будуть.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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