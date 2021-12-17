Абітурієнти з ТОТ отримуватимуть близько 6 тисяч гривень стипендії під час проходження реінтеграційних курсів

Кабінет Міністрів України 15 грудня 2021 року вніс зміни до постанови №383, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Зокрема, удосконалення документа направлено на збільшення стипендіального забезпечення абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які проходитимуть навчання на реінтеграційних курсах у 2022 році. З 1 січня 2022 року воно становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року на одну особу (7 443 грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх відрахувань сума становитиме приблизно шість тисяч гривень.

Крім того, рішенням Уряду:

розширено цільову аудиторію реінтеграційних курсів за рахунок категорії осіб, які у попередньому навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти;

встановлено заборону брати участь у реінтеграційних курсах особам, які проходять або завершили навчання в українських закладах вищої освіти, особам, які навчалися на реінтеграційних курсах у попередні роки, а також запроваджено механізм верифікації відповідної інформації;

надано можливість проведення заходів, визначених Порядком використання коштів (крім реінтеграційних курсів), також і для внутрішньо переміщених осіб;

зміщений акцент з навчання на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій до українського соціокультурного простору.

До того ж, зміни стосувалися й Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відтепер саме цей державний орган затверджуватиме методичні рекомендації для закладів вищої освіти державної власності щодо підготовки, забезпечення та проведення реінтеграційних курсів.

Кабінет Міністрів України також доповнив Перелік позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, заходами з підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на реінтеграційних курсах.

Інформуємо, що у 2022 році для вступу на реінтеграційні курси необхідно:

дізнатися, чи проводяться реінтеграційні курси на базі обраного закладу вищої освіти (перелік відповідних закладів вищої освіти буде визначено незабаром);

зв’язатися із закладом вищої освіти та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ;

при перетині КПВВ показати друковане чи електронне запрошення, щоб потенційний слухач та особа, яка його супроводжує, не проходили обсервацію чи самоізоляцію;

приїхати до визначеного закладу вищої освіти;

стати слухачем та навчатися на реінтеграційних курсах.

Більш детальна інформація про особливості проведення реінтеграційних курсів у 2022 році буде оприлюднена додатково на офіційному сайті Мінреінтеграції та сайті «Вступ просто».

Нагадаємо, у 2021 році Мінреінтеграції започатковано програму щодо підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які у поточному навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти.

Підготовчі курси проводилися на базі 15 закладів вищої освіти з 29 червня по 31 серпня 2021 року. Під час проходження підготовчих курсів слухачі отримували стипендію у розмірі 4 588,0 грн, забезпечувалися гуртожитком та залучалися до заходів психологічного, культурно-освітнього і спортивного спрямування. Загалом до підготовчих курсів долучилися 199 осіб.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України