17. 12. 2021
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Програма єПідтримка стартує за декілька днів

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Вже в цю неділю, 19 грудня, стартує державна програма єПідтримка. Програму по виплаті 1000 грн вакцинованим від COVID-19 та підтримці бізнесу ініціював Президент України, а урядова команда працює, щоб скористатися послугою було максимально просто та зручно.

Цього тижня програма тестується, і вже станом на сьогодні учасниками пілотного проекту оформлено понад 1,2 мільйони заявок на виплату. Всього наразі на участь записалися 3,2 мільйони українців. Реєстрація, верифікація та відкриття віртуальної картки займає лічені хвилини.

Для всіх українців послуга стане доступною 19 грудня. Кошти на картки українців надійдуть впродовж 10 днів після старту програми, подання заявки та проходження верифікації на відповідність критеріям програми.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, придбати книжки.

Докладніше про програму читайте за посиланням: https://e-aid.diia.gov.ua/.

Міністерство економіки України,

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