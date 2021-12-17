Соціальна підтримка залишається одним із головних пріоритетів Кабінету Міністрів, — Денис Шмигаль

Уряд цьогоріч підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів 10 разів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 17 грудня.

«У березні проведено індексацію пенсій для майже 8 мільйонів пенсіонерів. Разом із парламентарями ми ухвалили законопроект, який остаточно зафіксує індексацію для абсолютно всіх пенсіонерів у березні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що у квітні відбулося збільшення виплат працюючим пенсіонерам, а в липні вперше підвищено новопризначені пенсії, які з 2019 року не перераховувалися.

«Так само в липні збільшено виплати на 2000 грн для військових пенсіонерів. З 2018 року фактично пенсії військовим пенсіонерам були заморожені. Ми знайшли ресурс і нарешті це змінили. Ще одна категорія пенсіонерів, яка отримала суттєве підвищення в липні — це чорнобильці», — відзначив очільник Уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, у липні цього року, а потім і в грудні була підвищена мінімальна пенсія. Також відбулося збільшення надбавок до пенсій за понаднормовий страховий стаж.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України