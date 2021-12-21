Накопичувальна пенсія - держава передає частину податків людині

Найближчим часом Україна має шанс завершити реформу, яка триває вже 18 років:

запровадити загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення і зрештою перейти до повноцінної роботи збалансованої трирівневої пенсійної системи, яка є більш стійкою до довготривалих викликів.

Головна цінність тут: зміна відносин між людиною і державою. Держава передає людині у власність частину сплачених податків та внесків для того, щоб вона забезпечила собі гідне майбутнє. Замість: «Ми краще все знаємо і тому самі розподілимо їхні внески та податки», - з’являється – «Ось тобі твої гроші для забезпечення свого майбутнього».

Держава не вирішує за людину, не підміняє собою бізнес, її роль – у встановленні єдиних надійних правил для всіх та ефективному нагляді за установами, які працюватимуть з коштами людей.

Людина стає зацікавленою в офіційній заробітній платі, оскільки від її розміру залежить, скільки коштів вона отримає на власний пенсійний рахунок. Таким чином пенсійні накопичення допомагають у детінізації економіки.

Такі зміни – вагомий крок до побудови справжньої довіри між людиною і владою, якої часом так не вистачає нашому суспільству, але без якої навіть найкращі наміри побудувати гідне майбутнє залишаться нездійсненими.

Це шанс. Як його не змарнувати? Побудувати систему так, щоб право власності на пенсійні накопичення було безумовним і головним центром прийняття рішень щодо власних пенсійних накопичень була людина. Право вибору – одна з найвагоміших цінностей нашого суспільства, і ми неодноразово доводили, що вміємо робити вибір та захищати його.

Як саме ці права реалізуються у накопичувальній пенсійній системі? Внески надходять на особистий рахунок людини і з цього моменту стають її власністю в повному обсязі. Людина самостійно приймає всі рішення стосовно своїх пенсійних накопичень: обирає, в якому фонді накопичувати, може змінити фонд у будь-який час, якщо щось не подобається, залишити пенсійні накопичення у спадок, скористатись ними в критичних випадках до настання пенсійного віку, наприклад, для лікування.

Для людей, які на початку не визначаться з вибором, або які більше довіряють державним установам, аніж приватним, держава створить фонд «за замовчуванням». Він працюватиме за однаковими правилами з усіма іншими, таким чином, щоб це не була монопольна політизована структура, щоб не керувалася у ручному режимі. З нього людина так само зможе перевести свої накопичення до іншого фонду.

При запроваджені накопичувальної системи не буде додаткового фінансового навантаження на людей та бізнес. Роботодавці сплачуватимуть накопичувальні внески на користь своїх працівників за рахунок зниження єдиного соціального внеску. Також ми запропонували не змушувати людей сплачувати внески, але заохочувати їх робити це через бонусні внески від держави. На рахунок людини, яка вирішить сплачувати внески, держава додатково перерахує бонус в розмірі 100% внеску людини. До того ж, внески на накопичувальні пенсії не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. До речі, зараз це вже працює для добровільних пенсійних накопичень, і люди користуються такими пільгами.

Пенсійні накопичення не «лежатимуть на рахунку». Вони одразу вкладатимуться в економіку країни і таким чином допомагатимуть економіці зростати. Кожен учасник системи пенсійних накопичень буде інвестором своєї країни і отримуватиме від своїх інвестицій дохід.

Всі зароблені інвестиційні прибутки накопичувальні пенсійні фонди розподіляють між майбутніми пенсіонерами в повному обсязі. Розмір та напрямки витрат, які можна здійснювати за рахунок пенсійних активів, жорстко обмежені законодавством, щоб пенсійні накопичення не «проїдались».

Під час інвестування закон зобов’язує розкладати пенсійні накопичення «по різних кошиках», але лише у визначені законодавством інструменти - це головний спосіб, яким в світі забезпечують збереження коштів протягом довгого часу. Активи, у які інвестуються пенсійні накопичення, можуть бути і гривневими, і валютними, щоб захистити пенсійні накопичення від курсових коливань.

Досвід роботи накопичувальних пенсійних фондів в Україні показує, що фонди, де є і валютні, і гривневі активи, і взагалі широка диверсифікація інвестицій забезпечили для своїх учасників дохідність вище інфляції навіть в кризові 2008 і 2014-2015 роки.

Накопичувальні пенсійні фонди щоденно звітують про те, куди інвестовані кошти людей, скільки коштують ці активи, проходять щорічний незалежний аудит. Людина може щодня контролювати стан свого рахунку через особистий кабінет.

Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

Міністерство соцiальної політики України