Понад 2,3 мільйона українців вже отримали 1000 грн за програмою єПідтримка

4,5 мільйона українців подали заявки в Дії на отримання 1000 грн за програмою єПідтримка, понад 2,3 мільйона громадян вже їх отримали. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час брифінгу.

«Сьогодні під час пандемії COVID-19, громадянам та бізнесу потрібна підтримка з боку держави, тож Уряд, за ініціативи Президента України, запустив програму єПідтримка, яка, з одного боку, стимулює людей вакцинуватися від COVID-19, з іншого – підтримує сектори економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Це – креативні індустрії, книговидавництво, спортивна та транспортна галузі», – зазначила Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що тестова версія програми єПідтримка працювала з 13 по 18 грудня. Офіційний старт відбувся 19 грудня. І станом на сьогодні:

5,5 мільйона українців відкрили картки в банках;

4,5 мільйона – подали заявки в Дії на отримання виплат;

понад 2,3 мільйона українців вже отримали виплату в 1000 грн.

Понад 206 млн грн з виплачених коштів українці вже витратили. Найчастіше їх витрачали в книжкових магазинах, кінотеатрах, театрах.

Перший віце-прем’єр-міністр зазначила, що з другої половини січня наступного року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Програма єПідтримка триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал на касі компанії). Банки розпізнаватимуть категорію товарів чи послуг при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, ніж передбачені програмою, перевести їх на картку, зняти готівкою — буде неможливо. Обсяг коштів для реалізації програми у 2021 році становить 8 млрд грн.

Міністерство економіки України