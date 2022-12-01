«Рука допомоги» - програма надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї

З початку року збільшилась кількість звернень щодо отримання інформації про порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені можуть отримувати фінансову допомогу від держави для старту власного бізнесу. Допомога надається в рамках нової бюджетної програми, розробленої Міністерством соціальної політики, на реалізацію якої у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Сума, яка повертається державі, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

Для отримання детальної інформації з цього питання наводимо серію інфографік, а також з Порядком надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, можна ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2021-%D0%BF#Text

Міністерство соцiальної політики України