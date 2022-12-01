12. 01. 2022
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Підвищено розмір надбавки на догляд окремим категоріям осіб з інвалідністю з дитинства та за дитиною з інвалідністю

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З 1 січня 2022 року підвищено розмір надбавки на догляд:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – із 150 до 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 2901,00 грн до 3868,00 грн);

за дитиною з інвалідністю підгрупи А – зі 150% до 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (для дітей віком до 6 років – з 3150,00 грн до 4200,00 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – від 3927,00 грн до 5236,00 грн.

Відповідно, розміри державної соціальної допомоги з урахуванням надбавки на догляд на 1 січня 2022 року становлять від 1 934,00 до 7266,70 гривні.

Міністерство соцiальної політики України

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