17. 01. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

У кризовій ситуації треба звертатися на телефон довіри

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Якщо Ви постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Ви можете звернутися за допомогою, скориставшись телефонним номером «гарячої лінії» 1547.

Така ситуація може виникнути у будь-якій сім’ї незалежно від статків та соціального статусу.

І першим кроком для подолання проблеми є анонімна консультація по телефону довіри. Це найшвидший спосіб сповістити про кризову ситуацію й отримати необхідну інформацію та поради. Якщо існує загроза життю чи здоров’ю людини, консультанти негайно в телефонному режимі зв’язуються з поліцією, яка здійснює екстрене втручання, оперативний захист і підтримку того, хто переживає кризову ситуацію.

«Гаряча лінія» 1547 є швидким засобом повідомлення про вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей, його запобіганню та протидії. Даний сервіс є безкоштовним, цілодобовим та доступним на всій території України. Особа, яка звернулася на гарячу лінію, має отримати:

• консультаційну,

• психологічну,

• інформаційну допомогу,

а, у разі необхідності, працівники мають забезпечити екстрений виклик поліції чи/та бригади швидкої медичної допомоги.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2022 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            