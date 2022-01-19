Постраждалі особи від домашнього та / або насильства за ознакою статі часто замовчують про проблему, адже бояться реакції соціуму або не знають, що в такому випадку робити. Поговоримо про кімнати кризового реагування.

Що таке «кризова кімната»?

Кімната кризового реагування - безпечне місце перебування постраждалих осіб від домашнього насильства. Це тимчасовий притулок для жінок, дітей і чоловіків, які зазнали домашнього або гендерно зумовленого насильства.

Право на влаштування до «кризової кімнати» має:

• повнолітня постраждала особа за особистим зверненням, або особа, направлена структурним підрозділом місцевої держадміністрації або виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, центром соціальних служб або мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;

• особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;

• дитина разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

Де знаходяться «кризові кімнати»? Як довго можна в них перебувати?

Адреси не розголошуються з безпеки постраждалих від насильства, і потрапити до «кризової кімнати» можна лише за направленням соціальної служби або поліції.

Термін перебування у кімнаті кризового реагування – 10 днів. Під час перебування у «кризовій кімнаті» постраждала особа зможе отримати психологічну та юридичну допомогу, а також задовольнити фізіологічні потреби (харчування, засоби особистої гігієни тощо). Місце перебування облаштоване усіма необхідними речами та абсолютно безпечне, отже, можна не хвилюватися, що кривдник може завдати дискомфорту.

Міністерство соцiальної політики України