02. 02. 2022
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«Довідник безбар’єрності» заговорив українською жестовою мовою

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«Довідник безбар’єрності» заговорив українською жестовою мовою, він трансформувався у безбар’єрний - з’явилася функція перекладу на українську жестову мову.

“Довідник безбар’єрності” - гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар’єрної мови. Він створений за ініціативою першої леді України Олени Зеленської у співпраці з ГО «Безбар'єрність» , іншими громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами.

Структура Довідника включає в себе чотири розділи: “Складові безбар’єрності”, “Правила мови”, “Словник” та “Безбар’єрний календар”.

Вікно з перекладачем відкривається при натисканні на синій кружечок із зображенням рук біля будь-якої публікації.

Довідник також отримав англомовну та російськомовну версії. Це робить його доступнішим для більшого кола користувачів, до того ж сприяє поширенню знань про безбар’єрність за межами України.

Щоб скористатися перекладом:

- заходьте на сайт Довідника https://bf.in.ua ,

- відкривайте будь-яку публікацію,

- тисніть на віджет угорі – синій кружечок із зображенням рук,

- з’явиться віконечко з перекладачем.

Міністерство соцiальної політики України

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